Общество

«Их действительно стало меньше?»: в Волгоградской области раньше срока распустились знаменитые лотосы

Общество 28.07.2024 17:04
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28.07.2024 17:04


В озере близ поселка Красный Буксир Среднеахтубинского района зацвели знаменитые лотосы. В этом году цветов, поднявшихся на поверхность воды, стало чуть меньше, однако специалисты не видят в этом поводов для беспокойств.

Температурные качели и неожиданные погодные виражи обновили устоявшийся график фермеров и дачников. Еще в апреле город утонул в ароматах сирени, цветущей вишни и абрикосов. А вот в июле, на две недели раньше привычного, на водной глади показались и нежно-розовые лотосы.


- Традиционно лотосы зацветают в нашем природном парке в 20-х числах июля. Сезон продолжается до середины сентября, хотя к этому моменту многие растения уже отцветают, - рассказывают сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». - Пик цветения, как правило, приходится на середину августа. В этом же году первые бутоны появились на поверхности воды после 10 июля.

Уже несколько лет туристы говорят о том, что «ободок» из утонченных и невероятно хрупких цветков становится все меньше. Этого не отрицают и в природном парке. Правда, объяснения экспертов звучат вполне оптимистично.

- Ширина популяции вдоль береговой линии озера действительно стала чуть меньше. Но это никак не связано с ухудшением состояния популяции и является следствием более высокого уровня стояния воды. Для оптимального развития и цветения растения глубина должна составлять от 1,2 до 1,5 метров, - комментируют в природном парке. - Озеро Лотосовое, как и прежде, привлекает многих туристов, в том числе приезжих из других регионов. К нашей радости, посетители ведут себя намного культурнее, чем прежде. Хотя по-прежнему встречаются отдельные личности, пытающиеся залезть в воду и сорвать цветок.


Волгоградцам напоминают, что фотосессия с цветами, занесенными в Красную книгу России, грозит административным штрафом.

В прошлом году в природном парке рассказывали, что растения имели все шансы появиться и в соседних озёрах.

- В 2008 году, когда лотосы впервые появились на нашем озере, площадь популяции составляла всего 5*10 сантиметров, - отмечали эксперты. - С каждым годом их становилось все больше, и сейчас цветы почти опоясали весь водоем. Последние года три-четыре мы замечаем их в пересыхающем ерике. То есть лотосы освоили береговую линию по периметру. Но хорошо, что дальше они не «гуляют» по Волго-Ахтубинской пойме, ведь при входе в ерик они бы стали очень быстро распространяться – фактически как сорняк. Разрастаясь и занимая берега, эти чужеродные для нашего региона растения занимали бы территорию местных.

Автор: Виктория Чумакова

Фото из архива ИА «Высота 102»

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