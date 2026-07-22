По информации областного комитета ЖКХ, в Михайловке для жителей частного жилого фонда на месте бывшего пустыря на пересечении улиц Пархоменко и Есенина появился сквер Есенина. В Камышине обновили территорию сквера в границах домов № 7 и 9 у площади Павших борцов, а также участки пешеходной зоны по ул. Героя Советского Союза В.А. Федоркова и по ул. Молодежной. В Котельниково благоустроили пешеходные зоны по ул. Пушкина в границах от ул. Малиновского до ул. Кивгила и ул. Ротмистрова в границах от ул. Ломакина до ул. Лесная. В Котово обустроили тротуары по ул. Победы от Губкина до Чернышевского. В Калаче-на-Дону новый облик получила нечетная сторона ул. Чекмарева в границах ул. Октябрьской до Пролетарской.