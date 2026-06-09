



В Волгограде выбирающие работу молодые люди рассчитывают получать не меньше 50 тысяч рублей. За четыре года, отмечают аналитики, их притязания выросли на 70%.

- Медианная ожидаемая зарплата молодых волгоградцев без опыта работы увеличилась за четыре года с 29.100 до 49.500 рублей, - сообщают специалисты базы резюме hh.ru.

При этом юноши оценивают себя и свои возможности значительно выше. Если в 2022-м минимальная запрашиваемая зарплата равнялась всего 3.100, то сегодня их «аппетиты» выросли до 58.100 рублей. Девушек же вполне устраивали выплаты в размере 25.500 рублей. Сегодня молодые специалисты без опыта работы рассчитывают в среднем на 42.400 рублей.

Фото Павла Мирошкина