В Урюпинске прошли учения пожарных и водолазов

На территории Урюпинского района прошли масштабные тактико-специальные учения, направленные на отработку взаимодействия различных служб в условиях ЧС. В мероприятии приняли участие сотрудники Урюпинского поисково-спасательного подразделения ГКУ ВО «Служба спасения» и пожарно-спасательных подразделений Урюпинского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, целью учений стало повышение уровня готовности и слаженности действий всех задействованных подразделений при возникновении комплексных угроз. Были отработаны две ситуации - тушение лесного пожара на территории Михайловского сельского поселения с угрозой перехода на населенный пункт и проведение аварийно-спасательных работ на озере Яровское по поиску и поднятию со дна условного утонувшего.