Волгоградские коммунальщики принимают поздравления





Сегодня, 15 марта, свой профессиональный праздник отмечают работники сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день в Волгограде свыше 5,5 тыс. многоквартирных домов обслуживают сотрудники свыше 300 управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. За порядок во дворах отвечают более 2 тыс. дворников. Всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства в областном центре трудятся свыше 9,5 тыс. человек.

Муниципалитетом и ресурсоснабжающей организацией были построены новые и модернизированы существующие источники теплоснабжения, проложены новые инженерные сети. Так, был проведен капитальный ремонт 28 котлов и шести дымовых труб на котельных во всех районах города, заново проложено около 40 километров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.



Помимо этого, в текущем году были модернизированы три котельные, на которых установили современные энергоэффективные котлы, полностью отремонтирована котельная №412 и пять центральных тепловых пунктов, а также выполнен ряд других мероприятий.





