Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
В Волгограде установили доску создателю «Фенибута» Геннадию Ковалеву

В Волгограде установили мемориальную доску в честь выдающегося фармаколога, заслуженного профессора Геннадия Ковалева. Теперь доска с его именем висит на здании учебного корпуса №5 ВолгГМУ. 

Геннадий Ковалев родился в Сталинграде в 1930 году. После окончания школы учился на лечебном факультете Первого Ленинградского медицинского института. В 1970 году, защитив докторскую диссертацию, профессор Ковалев вернулся в Волгоград. Более двух десятилетий возглавлял кафедру фармакологии волгоградского медвуза. 

Профессор участвовал в разработке различных психотропных препаратов - «Фенибута», «Ритмидазола» и «Таукарда». Благодаря его деятельности в регионе активно развивались новые направления - фармакологическая биохимия и лекарственная токсикология.

За свою жизнь он успел около 350 научных публикаций, 40 из которых были опубликованы за рубежом. Ковалев получил 80 авторских свидетельств СССР на новые биологически активные вещества. В 1976 году Ковалев был награжден медалью имени Николая Павловича Кравкова. В 1982 году он получил Государственную премию Латвийской ССР за научную работу при создании препарата «Фенибут». В 1988 году ученому было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».

Фото: ВолгГМУ

Лента новостей

18:20
«Часто люди приходят просто поговорить. Им это нужно»: театральный кассир рассказала, как спасается от профессионального выгоранияСмотреть фотографии
17:40
Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысячСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде установили доску создателю «Фенибута» Геннадию КовалевуСмотреть фотографии
16:20
Бастрыкин обратил внимание на обезвоженное общежитие на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Опрос выяснил, какими женщинами вдохновляются волгоградцыСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде трое суток разыскивают 40-летнего мужчинуСмотреть фотографии
14:42
Два козленка появились на свет в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
14:05
Волгоградкам рассказали о выплате за первенца в 2026 годуСмотреть фотографии
13:35
Волгоградцы поддержали устный экзамен по истории для девятиклассниковСмотреть фотографии
13:00
Мечта поэта: смотрите, сколько красивых девушек живут в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде врачи выписали ребенка, пострадавшего при атаке БПЛАСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде подросток на велосипеде угодил под колеса MercedesСмотреть фотографии
11:20
Волгоградки все чаще выбирают «мужские» профессииСмотреть фотографии
10:45
Мокрый снег и гололедицу в Волгоградской области обещают синоптики на новой неделеСмотреть фотографии
10:16
Прекрасным дамам посвящается: на Гремячинском ГОКе тепло поздравили женщин с 8 МартаСмотреть фотографии
10:01
Путин поздравил россиянок с Международным женским днемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Лазарев после неожиданной отмены объявил новые даты концертов в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:55
Один тюльпан или 101 роза? Волгоградский флорист рассказала, каким букетом растопить сердца волгоградокСмотреть фотографии
08:43
В МВД сообщили подробности смертельного ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:22
Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещанииСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде снят девятичасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: два БПЛА сбиты над Волгоградской областью в ночь на 8 мартаСмотреть фотографии
07:24
Четыре столичных рейса отменены и задерживаются из-за атаки БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
В Волгоградской области снят восьми часовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
22:26
Росавиация из-за нового налёта БПЛА остановила работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:44
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде мэрия поможет владельцам повреждённых БПЛА кафе и киосковСмотреть фотографии
20:12
Волгоградские сироты, оборонявшие приграничье, получат квартиры вне очередиСмотреть фотографии
18:52
Лучше поздно, чем никогда? В Волгограде проверят шум от снегогенераторов на Горной полянеСмотреть фотографии
17:18
Метеорологи предупредили волгоградцев о 26-градусных температурных качеляхСмотреть фотографии
 