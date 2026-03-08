Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
Федеральные новости
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Общество

Два козленка появились на свет в ЦПКиО Волгограда

Общество 08.03.2026 14:42
08.03.2026 14:42


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда у козы камори Ады в деревне «Альпаково» родились два козленка. Об этом сообщили в пресс-службе парка. 

— Сейчас козлята вместе с матерью проживают отдельно от других животных. Необходимый уход и кормление потомства обеспечивают сотрудники ЦПКиО с ветеринарным и зоологическим образованием, — рассказали в парке.


Появление на свет сразу двух козлят является большой редкостью для вида камори. В ближайшее время их осмотрит ветеринар. 

Фото: ЦПКиО / vk.com

Общество
08.03.2026 15:42
Общество 08.03.2026 15:42
Общество
08.03.2026 15:04
Общество 08.03.2026 15:04
Общество
08.03.2026 14:42
Общество 08.03.2026 14:42
Общество
08.03.2026 14:05
Общество 08.03.2026 14:05
Общество
08.03.2026 13:35
Общество 08.03.2026 13:35
Общество
08.03.2026 13:00
Общество 08.03.2026 13:00
Общество
08.03.2026 12:32
Общество 08.03.2026 12:32
Общество
08.03.2026 11:20
Общество 08.03.2026 11:20
Общество
08.03.2026 10:45
Общество 08.03.2026 10:45
Общество
08.03.2026 10:16 Реклама
Общество 08.03.2026 10:16 Реклама
Общество
08.03.2026 09:30
Общество 08.03.2026 09:30
Общество
08.03.2026 08:55
Общество 08.03.2026 08:55
Общество
08.03.2026 08:43
Общество 08.03.2026 08:43
Общество
08.03.2026 08:22
Общество 08.03.2026 08:22
Общество
08.03.2026 08:13
Общество 08.03.2026 08:13
Лента новостей

15:42
15:42
Опрос выяснил, какими женщинами вдохновляются волгоградцы
15:04
15:04
В Волгограде трое суток разыскивают 40-летнего мужчину
14:42
14:42
Два козленка появились на свет в ЦПКиО Волгограда
14:05
14:05
Волгоградкам рассказали о выплате за первенца в 2026 году
13:35
13:35
Волгоградцы поддержали устный экзамен по истории для девятиклассников
13:00
13:00
Мечта поэта: смотрите, сколько красивых девушек живут в Волгограде
12:32
12:32
В Волгограде врачи выписали ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА
12:00
12:00
В Волгограде подросток на велосипеде угодил под колеса Mercedes
11:20
11:20
Волгоградки все чаще выбирают «мужские» профессии
10:45
10:45
Мокрый снег и гололедицу в Волгоградской области обещают синоптики на новой неделе
10:16
10:16
Прекрасным дамам посвящается: на Гремячинском ГОКе тепло поздравили женщин с 8 Марта
10:01
10:01
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
09:30
09:30
Лазарев после неожиданной отмены объявил новые даты концертов в Волгограде
08:55
08:55
Один тюльпан или 101 роза? Волгоградский флорист рассказала, каким букетом растопить сердца волгоградок
08:43
08:43
В МВД сообщили подробности смертельного ДТП на трассе под Волгоградом
08:22
08:22
Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещании
08:13
08:13
В Волгограде снят девятичасовой запрет на работу аэропорта
07:36
07:36
Минобороны: два БПЛА сбиты над Волгоградской областью в ночь на 8 марта
07:24
07:24
Четыре столичных рейса отменены и задерживаются из-за атаки БПЛА в Волгоградской области
07:11
07:11
В Волгоградской области снят восьми часовой режим беспилотной опасности
22:26
22:26
Росавиация из-за нового налёта БПЛА остановила работу аэропорта в Волгограде
21:44
21:44
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасность
21:09
21:09
В Волгограде мэрия поможет владельцам повреждённых БПЛА кафе и киосков
20:12
20:12
Волгоградские сироты, оборонявшие приграничье, получат квартиры вне очереди
18:52
18:52
Лучше поздно, чем никогда? В Волгограде проверят шум от снегогенераторов на Горной поляне
17:18
17:18
Метеорологи предупредили волгоградцев о 26-градусных температурных качелях
16:11
16:11
«Каустик» сражался до конца, но уступил «Динамо‑Сунгуль»
15:02
15:02
Четверо волгоградцев продолжают находиться в больницах после налётов БПЛА
14:12
14:12
В Волгограде вручили юбилейную премию «Женщина года»
13:47
13:47
Волгоградки рассказали, что может сделать их счастливыми: опрос ИА «Высота 102»
 