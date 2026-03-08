Два козленка появились на свет в ЦПКиО Волгограда





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда у козы камори Ады в деревне «Альпаково» родились два козленка. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

— Сейчас козлята вместе с матерью проживают отдельно от других животных. Необходимый уход и кормление потомства обеспечивают сотрудники ЦПКиО с ветеринарным и зоологическим образованием, — рассказали в парке.





Появление на свет сразу двух козлят является большой редкостью для вида камори. В ближайшее время их осмотрит ветеринар.

Фото: ЦПКиО / vk.com