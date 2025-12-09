В Волгограде приоденут ели у «Гасителя» и ЦКЗ за 1,5 млн рублей





В Волгограде начинается подготовка к предстоящим новогодним праздникам. В преддверии гуляний мэрия объявила о планах украсить участок рокадной дороги в границах памятника «Гасителю» и ЦКЗ гирляндами.

Праздничная иллюминация должна появиться на растущих здесь елях. В общей сложности специалистам предстоит приодеть 111 деревьев. Для украшения парка у «Гасителя» должны быть использованы 96 гирлянд. Ещё 68 будут размещены на пушистых красавицах, высаженных вдоль проезжей части, на территории между сквером и зданием концертного зала. Ещё 45 деревьев будут украшены непосредственно у ЦКЗ. Для этого в проекте договора заложены 135 гирлянд.

Монтаж убранства должен быть осуществлён рабочими до 25 декабря 2025 года, а убрать украшения представителям подрядной организации необходимо не позднее 20 января 2026 года.

Отметим, месяц праздничного украшения деревьев обойдётся бюджету в 1,5 млн рублей. Закупка соответствующих услуг произведена в срочном порядке 8 декабря у единственного поставщика. Наименование организации в протоколе конкурсной комиссии скрыто.