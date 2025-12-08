Общество

Волгоградец вложил в лотерею 100 рублей и выиграл 3 миллиона

Общество 08.12.2025 13:54
0
08.12.2025 13:54


Житель Волгограда Михаил стал миллионером, сорвав джек-пот в «Национальной лотерее». Выигрышный билет стоимостью всего 100 рублей он приобрёл через мобильное приложение.

Сообщается, что волгоградец периодически участвовал в лотереях, но до этого момента удача улыбалась ему лишь в небольших суммах. Когда супруги увидели сумму выигрыша — 3 миллиона рублей – они сначала не могли поверить в реальность происходящего.

Семья уже определилась с планами на крупный подарок судьбы. Все средства будут направлены на строительство собственного дома.  

Отмечается, что билет был куплен дистанционно, что подтверждает растущую популярность цифровых форматов участия в лотереях среди россиян.

