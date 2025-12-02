Рособрнадзор вынес предостережение ВолГАУ за незаконные отчисления студентов





Рособрнадзор объявил предостережение волгоградскому вузу ВолгГАУ в связи с нарушением нормативного акта, противоречащего федеральному законодательству. Как уточняется на сайте ведомства, также нарушения были обнаружены у лингвистических университетов Москвы и Санкт-Петербурга.

ВолГАУ, согласно единому реестру проверок, не предоставил преимущественное право зачисления абитуриентам-льготникам «на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» несмотря на то, что те успешно сдали вступительные экзамены. Кроме того, вуз отчислял студентов по основаниям, которые не были предусмотрены законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

В надзорном ведомстве предложили руководству волгоградского образовательного учреждения принять меры для соблюдения обязательных требований законодательства.