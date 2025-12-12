В Ростове за пять лет перевыполнили 10-летний план захоронений





В Ростове-на-Дону на завершение строительства второй очереди городского кладбища планируется потратить 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил Привет-Ростов со ссылкой на публичных слушаниях городского бюджета на 2026–2028 годы.

Уточняется, что первое кладбище было построено в 2019 году на площади 80 гектаров. Строительство тогда обошлось в 300 миллионов рублей. Ранее предполагалось, что данного участка хватит на 10 лет, однако к концу 2022 года территория была заполнена на 70%, а в 2024 году – на 90%.

Проект второй очереди получил одобрение Госэкспертизы в 2023 году. Перечень работ включает благоустройство и озеленение территории, возведение бытового корпуса, прокладку сетей связи, установку видеонаблюдения, газоснабжения и электроосвещения. Также планируется строительство площадок для праха, стеллы и зоны «отдыха и прощания». Работы разделены на шесть этапов и должны завершиться к 25 апреля 2026 года.