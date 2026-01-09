



Более 14 тыс. звонков от юных жителей региона, их родителей и педагогов поступило в 2025 году на детский телефон доверия. Главная задача специалистов, которые общаются с анонимными абонентами – поддержать взрослых и детей в сложной жизненной ситуации, дать совет, оказать психологическую помощь. Как рассказали в облкомзащиты, подростки чаще всего обращаются к психологам из-за переживаний из-за влюбленности, успеваемости в учебе, отношений с одноклассниками. Также школьники советуются по поводу будущей профессии. Взрослых, в свою очередь, беспокоят отношения с детьми.

Детский телефон доверия набирает популярность с каждым годом. Так, в 2024 году в службу поступило 13,5 тыс., звонков, в 2023-м – 13,4 тыс. обращений, в 2022-м — 13,3 тыс., в 2021-м — 10,9 тыс., в 2020-м — 10 тыс. Всего с момента создания детского телефона доверия было принято свыше 188 тыс. обращений, из которых 86% — от несовершеннолетних. Стоит добавить, что для экстренной психологической помощи взрослым жителям Волгоградской области доступна еще одна линия: (8442) 38-03-03.



В новогодние каникулы также можно получить помощь по номеру: 8 800 2000 122 и новому короткому номеру 124. Обратиться по бесплатному телефону экстренной психологической помощи «Детский телефон доверия» в круглосуточном режиме могут жители любого возраста.



Напомним, детский телефон доверия начал работу в Волгоградской области 1 сентября 2010 года по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.





