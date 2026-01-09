В Волгограде простились с бывшим чиновником Александром Кайгородовым





Сегодня, 9 января, в Волгограде похоронили Александра Кайгородова, бывшего заместителя руководителя департамента по имуществу городской администрации. Церемония прошла в ритуальном комплексе «Память».

Александр Антонович закончил Волгоградский политехнический институт, после чего начал трудовую деятельность на Волжском абразивном заводе. Затем перешёл на партийную работу в Волжский горком КПСС. После окончания Высшей партийной школы работал заместителем руководителя Волгоградского областного отдела народного образования.



У Александра Антоновича была крепкая семья. Со своей супругой, с которой он прожил больше полувека, они воспитали двоих детей, которые подарили им шестерых внуков.



Похоронили Александра Кайгородова на Димитриевском кладбище.





