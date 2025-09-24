Общество

Волгоградцам напомнили о прямой связи с чиновниками

24.09.2025 14:35
Жителям Волгоградской области напомнили о возможности напрямую задавать вопросы чиновникам. Сделать это можно в государственных пабликах в социальных сетях. На сегодня в регионе действует более 5,6 тыс. сообществ, принадлежащих органам власти и подведомственным учреждениям.  

По последним подсчетам, совокупная аудитория волгоградских госпабликов превышает 3,4 млн подписчиков. В социальных сетях  публикуются новости Волгоградской области, а также анонсы мероприятий и официальные объявления. В комментариях пользователи могут задать вопросы чиновникам, руководителям школ, детских садов, молодежных центров и других организаций.

Напомним, что система официальных сообществ была создана Центром управления регионом (ЦУР) Волгоградской области. Одним из самых популярных остается паблик администрации Волгограда, в котором размещается актуальная информация о работе муниципалитета, публикуются афиши городских событий, а также проводятся прямые эфиры по самым обсуждаемым темам.

Подписчики и гости пабликов могут оставлять комментарии под постами и получать быстрые ответы от муниципальных служб.

Сообщить о проблеме жители могут не только через официальные аккаунты органов власти, но и в любом городском паблике. Обращение фиксируется системой «Инцидент Менеджмент» и автоматически передаётся в Центр управления регионом, откуда поступает в профильное ведомство для дальнейшего решения.

Лента новостей

15:32
В Новороссийске после комбинированной атаки БПЛА два человека погибли и ещё шесть раненыСмотреть фотографии
15:01
Скандал с рабами в Ростовской области привлек внимание главы СКРСмотреть фотографии
14:25
В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует два крупных пожараСмотреть фотографии
14:21
Первую комиссию по защите чести и достоинства учителей создали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцев кинули с дачным автобусом: люди четвертый час ждут №109ЭСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волгограде возобновлено движение трамваев №4Смотреть фотографии
13:12
В Волгограде гендиректор «Ротора» Андрей Кривов празднует День рожденияСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом очевидцы засняли крупный пожар в районе Великого ОктябряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Суд отправил в СИЗО водителя маршрутки, задавившего девочку в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
МЧС предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусовСмотреть фотографии
12:23
Волгоградский предприниматель вошел в топ-250 высших российских менеджеровСмотреть фотографии
12:10
На медицину в Волгоградской области в 2025 году дополнительно направят 716,6 млн рублейСмотреть фотографии
11:56
Названо количество квартир, уничтоженных взрывом в СаратовеСмотреть фотографии
11:52
Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФСмотреть фотографии
11:21
Совфед назначил Игоря Краснова председателем ВС РФСмотреть фотографии
10:45
В Волжском маршрутчикам грозят оборотные штрафы за рост расценок на проездСмотреть фотографии
10:03
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложенииСмотреть фотографии
09:48
«Ротор» 24 сентября в гостях сыграет с командой своего бывшего тренера в Кубке России Смотреть фотографии
09:47
Минфин РФ предложил повысить НДС до 22% ради обороны и безопасностиСмотреть фотографии
09:26
Работодатели не смогут уволить бойцов СВО с ранениемСмотреть фотографии
08:56
«Был уже без сознания»: под Волгоградом спасатели откачали тонувшего 13-летнего рыбакаСмотреть фотографии
08:52
В обладмине нашли замену ушедшему в мэрию Волгограда чиновникуСмотреть фотографии
08:39
Айтишники и инженеры возглавили список престижных для волгоградцев профессийСмотреть фотографии
08:29
Чиновников накажут за отсутствие дорожных знаков и разметки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
07:54
Силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА в регионах РоссииСмотреть фотографии
07:23
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропортах Волгограда и СаратоваСмотреть фотографии
06:48
Село под Волгоградом осталось без света из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:20
В Елани похоронят погибшего на СВО добровольца Александра КалабуховаСмотреть фотографии
05:49
В Волгограде отменяются и задерживаются авиарейсы из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
22:37
На трассе под Волгоградом сгорел автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
 