Волгоградцам напомнили о прямой связи с чиновниками





Жителям Волгоградской области напомнили о возможности напрямую задавать вопросы чиновникам. Сделать это можно в государственных пабликах в социальных сетях. На сегодня в регионе действует более 5,6 тыс. сообществ, принадлежащих органам власти и подведомственным учреждениям.

По последним подсчетам, совокупная аудитория волгоградских госпабликов превышает 3,4 млн подписчиков. В социальных сетях публикуются новости Волгоградской области, а также анонсы мероприятий и официальные объявления. В комментариях пользователи могут задать вопросы чиновникам, руководителям школ, детских садов, молодежных центров и других организаций.

Напомним, что система официальных сообществ была создана Центром управления регионом (ЦУР) Волгоградской области. Одним из самых популярных остается паблик администрации Волгограда, в котором размещается актуальная информация о работе муниципалитета, публикуются афиши городских событий, а также проводятся прямые эфиры по самым обсуждаемым темам.

Подписчики и гости пабликов могут оставлять комментарии под постами и получать быстрые ответы от муниципальных служб.

Сообщить о проблеме жители могут не только через официальные аккаунты органов власти, но и в любом городском паблике. Обращение фиксируется системой «Инцидент Менеджмент» и автоматически передаётся в Центр управления регионом, откуда поступает в профильное ведомство для дальнейшего решения.