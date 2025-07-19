Общество

В Волгограде для воссоздания дендрария хотят распродать земли РАН

Общество 19.07.2025 18:07
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19.07.2025 18:07


В Минобрнауки прокомментировали ситуацию вокруг заброшенного дендрария ФНЦ агроэкологии РАН, расположенного в Советском районе Волгограда между Университетским проспектом и ул. Максима Загорулько. Федеральный орган знает о неспособности подведомственного института только лишь собственными силами исполнить судебное решение о воссоздании уникального объекта и уже нашёл один из возможных вариантов для выхода из сложившейся ситуации.

Полувековая история

13 сентября 2025 года дендрарий в Советском районе Волгограда должен был бы отметить своё 52-летие. Изначально он создавался как экспериментальная площадка для адаптации к сухостепной зоне европейской части России южных растений и кустарников.

- С момента создания дендрария его обслуживанием и благоустройством занималось «Опытно-производственное хозяйство ВНИАЛМИ» (ОПХ ВНИАЛМИ), которое входило в опытную сеть Всероссийского научно-исследовательского института агролесомелиорации, - рассказали журналистам в пресс-службе Минобрнауки России.

Размаху научной деятельности современные учёные могут, пожалуй, только позавидовать. В Волгоградском опытном хозяйстве трудились 120 работников. В их распоряжении находились 20 единиц специализированной техники.

Чемодан без ручки?

Прямой научной деятельностью дендрарий занимался вплоть до 90-х годов, когда из-за развала страны учёных полностью лишили бюджета.

- Финансирование ОПХ ВНИАЛМИ прекратилось в 90-х годах, и, как следствие, прекратился должный уход за дендрарием. Оросительная система вышла из строя и была демонтирована. Водозаборная станция на берегу Волги также пришла в негодность. В начале 2000-х годов дендрологический парк пострадал от масштабных ландшафтных пожаров, - продолжили в министерстве.

Однако в новой России по-другому начали оценивать научную необходимость в дендрарии посреди города с миллионным населением.

- В момент создания земельный участок дендрария находился на городском пустыре, в настоящее время окружен многоэтажной застройкой и оживленными городскими автомагистралями, возведенными в последние десятилетия. В том числе из-за изменения внешних факторов земельный участок постепенно утратил научную ценность как экспериментальный участок и питомник растений для защитного лесоразведения в степной и сухостепной зонах, - подчеркнули в федеральном ведомстве.

Однако, судя по всему, не все учёные были согласны с таким подходом, и, несмотря на глубоко запущенное состояние, в 2016 году ФАНО России наделило волгоградский дендрарий федеральным статусом особо охраняемой природной территории. Однако, по иронии судьбы, получить нужное финансирование институт так и не смог. В результате пожары здесь стали происходить всё чаще и чаще, а деревья без полива продолжали массово гибнуть.

Как ранее уже неоднократно сообщала редакция, в 2020 году на парадоксальную ситуацию отсутствия какой-либо научной деятельности на специализированной особо охраняемой территории обратила внимание прокуратура, подав суд на ФНЦ агроэкологии РАН, выступающего правопреемником ВНИАЛМИ. Решением Советского районного суда Волгограда на институт возложена обязанность по возобновление научной деятельности и воссозданию дендрария.

Слишком поздно

Однако только лишь решения суда, естественно, оказалось недостаточно. Ситуация с дендрарием вновь упёрлась в отсутствие финансирования. Одновременно с попыткой добиться от федерального центра выделения средств, учёные провели экспертизу дендрария. Результаты оказались неутешительными и подтвердили то, что жители города и так давно наблюдали своими глазами – уникальная коллекция растений полностью утрачена.

- ФНЦ агроэкологии РАН 6 мая 2024 г. заключил договор с филиалом ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Волгоградской области» с целью оценки состояния лесных насаждений и природного ландшафта «Кластерного дендрологического парка ВНИАЛМИ», подтверждения его статуса и научной ценности. Экспертным заключением от 27 мая 2024 г. установлено, что в границах «Кластерного дендрологического парка ВНИАЛМИ» отсутствуют уникальные природные комплексы и объекты, в том числе одиночные природные объекты, ценные породы деревьев, кустарников, а также объекты животного мира, представляющие собой особую научную, культурную и эстетическую ценность, - констатировали в Минобрнауке.

Новому Волгограду новый дендропарк?

Несмотря на утрату всего того, что советские учёные нарабатывали десятилетиями, их современные коллеги не теряют оптимизма, рассчитывая вновь создать на месте «золотого» пустыря, пусть теперь и не на окраине города, а в его самом что ни есть сердце, современный дендропарк.

Обновлённая концепция использования территории предусматривает, что здесь должна появиться современная кластерная площадка, где не только будут трудиться учёные, но и смогут прогуливаться гости и жители Волгограда.

- В 2023 году ЗАО ПИИ «Гипроводстрой» разработано предпроектное предложение развития территории «Волгоградский дендрологический парк ВНИАЛМИ ООПТ (кластерная территория Федерального Научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН)». Сметная стоимость воссоздания «дендрария» по предпроектному предложению составила 617,4 млн рублей, - уточнили в пресс-службе.

Из-за бюджетных ограничений федеральный центр до сих пор не может найти необходимое финансирование, однако скоро ситуация может измениться.

- Минобрнауки России с участием Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН, администрации Волгоградской области и АО «ДОМ.РФ» в настоящее время прорабатывает возможность вовлечения в хозяйственный оборот в рамках российского законодательства неиспользуемых Центром агроэкологии земельных участков из числа не имеющих статус особо охраняемой природной территории, - говорится в ответе министерства на официальный редакционный запрос.

Какие конкретно участки земель федеральные чиновники хотят распродать, в официальном комментарии не уточняется. Однако в пресс-службе органа подчёркивают, что все полученные от запланированных аукционов средства будут направлены на восстановление дендрологического парка.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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