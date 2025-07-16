Врачи посоветовали россиянам питаться травой во время летнего зноя





Чем питаться, когда летом на улице столбики термометров подбираются к критическим отметкам? Наверняка таким вопросом задавались те волгоградцы, кто следит за своим здоровьем и хочет свести на нет сезонные риски. Ответили на него саратовские врачи, посоветовав во время зноя включать в рацион как можно больше зелени, передает ИА «СарИнформ». Упор советуют делать на петрушку, укроп, шпинат, рукколу, базилик, щавель и мяту.

По словам ассистента кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии Надежды Михель, разнообразие сортов зелени насытит организм целым спектром полезных нутриентов. Это особенно актуально именно летом, когда человеческий организм активно теряет влагу и нуждается в пополнении запасов питательных веществ.

Петрушка, уточняет Михель, богата витаминами С, К и каротином. Эта зелень укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Укроп отличается прекрасным мочегонным эффектом и помогает снижать давление. Шпинат богат витаминами А, С, К, железом и фолиевой кислотой и сохраняет полезные свойства даже после тепловой обработки.

Повысить гемоглобин и одновременно снизить сахар в крови поможет руккола. Она также регулирует водный баланс и заботится о поддержании иммунитета. Базилик снимает головную боль и тревожность, обладает легким мочегонным действием. Щавель незаменим, если речь идет о необходимости в витамине С и железе. Зеленый лук богат витаминами А, С, К, кальцием, цинком и витаминами группы В.

В целом Надежда Михель говорит о том, что жарким летом нужно внимательно следить за состоянием почек и мочевого пузыря. Здесь определенно помогут морсы. А вот употребление сахара, соли, алкоголя и крепких мясных бульонов лучше воздержаться.

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