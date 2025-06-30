РИА Новости: Волгоград нарастил темпы ввода жилья, несмотря на ипотечный кризис





Волгоград в 2024 году продемонстрировал рост ввода в эксплуатацию новостроек. Согласно рейтингу, составленному экспертами «РИА Новости», за минувшие месяцы в областном центре были сданы 576 тыс. кв. метров жилья.

Несмотря на ипотечный кризис, вызванный высокой процентной ставкой, волгоградские строители улучшили свои результаты, введя в оборот на 7% больше жилых площадей, чем в 2023 году. Такие результаты позволили Волгограду занять 60 место в ТОП-100 крупнейших городов России, обогнав по показателю новых площадей на 1 жителя такие экономические центры страны, как Москва (68 место), Санкт-Петербург (72), Нижний Новгород (62) и даже соседний Саратов (70), рынок новостроек которых за год схлопнулся на 10,8-23,4%.