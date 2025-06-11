В Волгограде иномарка протаранила КАМАЗ у СК «Динамо»





В Центральном районе Волгограда утро началось с ДТП у СК «Динамо». Как сообщает ИА «Высота 102», на перекрёстке ул. Михаила Балонина и ул. Новороссийской дорогу не поделили самосвал и иномарка.

- Всё произошло где-то в 8:45. В это время здесь всегда напряжённое движение. КАМАЗ не без труда, но втиснулся в поток автомобилей. Когда грузовик подъезжал к переходу, ему пришлось затормозить. Судя по всему, водитель двигающейся позади машины не успел отреагировать и на полной скорости влетел в боковую часть самосвала, - рассказала журналистам свидетельница полседствий аварии.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, обошлось без жертв. Иномарка повредила бампер. Кроме того, из-за происшествия на дороге в утренний час пик образовался затор.

Фото: читатели ИА "Высота 102"