



Масштабный инвестиционный проект реализует АО «Росхим» на базе «Волжского Оргсинтеза». Он направлен на значительное увеличение производства метионина и позволит к 2030 году увеличить объем продукции до 100 тыс. тонн в год. Таким образом, Росхим полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка и создаст возможности для экспортных поставок.

В настоящее время Россия существенно зависит от импорта кормовых аминокислот, в том числе метионина, импортозависимость по которому составляет 50%. Дефицит компенсируется поставками из Китая. По прогнозам экспертов, к 2035 году потребность рынка возрастет до 80-100 тыс. тонн в год. «Волжский Оргсинтез» производит более 25 тыс. тонн кормовой добавки в год, что покрывает лишь половину потребностей страны.

– Новое производство по выпуску метионина по бессульфатной технологии ориентировано на национальные приоритеты и позволит нам полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в этой незаменимой аминокислоте и, что особенно важно, вывести Россию на передовые позиции в мировой индустрии. Мы говорим не только о продовольственной безопасности, но и о технологическом суверенитете, – рассказал коммерческий директор АО «Росхим» Александр Горин.

Реализация проекта находится в активной фазе: определены источники финансирования, начата проектировка производства и подготовка площадки. Кроме того, завершены первый и второй этапы предтехнического экономического обоснования (пред-ТЭО), определен лицензиар – поставщик бессульфатной технологии, проведены маркетинговые исследования.





Строительство нового производства создаст сотни высококвалифицированных рабочих мест для специалистов Волгоградской области. Росхим активно инвестирует в развитие человеческого капитала, предлагая будущим сотрудникам программы наставничества и кадрового резерва.

Отметим, что доля агрохимической продукции в портфеле АО «Росхим» составляет 25% и включает такие ключевые продукты, как минеральные удобрения, метионин, антиоксиданты, бикарбонат натрия, карбонат калия, гидроксид калия.

Фото: предоставлено пресс-службой предприятия

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