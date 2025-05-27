Пьяному волгоградцу поездка на чужом авто может обернуться 5-летним сроком





В Жирновском районе Волгоградской области полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля «ВАЗ-2109». Как сообщает ИА «Высота 102», житель посёлка Красный Яр припарковал у своего дома автомобиль, однако буквально через пару часов заметил, что транспортное средство бесследно исчезло. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.

Как выяснилось, далеко уехать угонщик не смог. Преступником оказался 40-летний местный житель, который, находясь в алкогольном опьянении, захотел с ветерком погонять по посёлку на автомобиле.

- Проехав несколько километров, не справившись с управлением, совершил столкновение со стоящим транспортным средством. В этот момент он и был обнаружен и задержан сотрудниками Госавтоинспекции, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении угонщика уже составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчине предстоит также ответить и за угон. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области