Стройфирму принудили в Волгограде отдать работкам 4 млн рублей





Более 4 миллионов рублей заработной платы задолжало своим сотрудникам ООО «Стройспецмонтаж». По информации прокуратуры региона, юрлицо вместе с руководителем фирмы уволили 25 сотрудников и решили не отдавать им деньги за отработанные дни.

– По результатам проверки прокуратурой Дзержинского района в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены административные производства по ст. 5.27 КоАП РФ – нарушение трудового законодательства. Постановлениями мирового судьи ООО «Стройспецмонтаж» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, его руководителю назначен штраф 20 тысяч рублей, – рассказала старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина.

В результате принятых прокуратурой мер задолженность стройфирмы была полностью погашена.