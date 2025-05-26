Общество

В Волгограде ищут готовых мыть с шампунем автопарк мэрии

Общество 26.05.2025 15:36
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26.05.2025 15:36


В Волгограде администрация ищет коммерсантов, готовых навести марафет в автопарке мэрии. Как сообщает ИА «Высота 102», специалистам предстоит до блеска отмыть автомобили.

В списке, размещённом чиновниками на Госзакупках, несколько позиций. В их числе бесконтактная мойка кузова, уборка салона, мойка ковриков, экспресс-мойка с шампунем, а также влажная уборка салона.

Соответствующие услуги должны быть оказаны в Центральном районе Волгограда в течение 2025 года. На эти цели из бюджета выделено 350 тыс. рублей.

Отметим, исполнитель будет отобран по итогу открытого конкурса в течение ближайших недель.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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