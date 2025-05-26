Аквапарк «Акватория» в Волгограде открылся





Для жителей Волгограда и области, а также многочисленных гостей региона 26 мая открыл свои двери аквапарк «Акватория». Популярная площадка для отдыха всей семьей находится на юге города по улице Санаторная, 26.

До конца мая для всех посетителей аквапарка действует скидка 40%, а уже 1 июня планируется веселый и яркий праздник, посвящённый «Дню защиты детей». Для маленьких гостей в возрасте до 13 лет вход будет бесплатным.





Открытый аквапарк «Акватория» в Волгограде – идеальное пространство для ежедневного отдыха, семейных выходных или каникул. Здесь каждый найдёт своё любимое развлечение: дети – безопасные бассейны с тёплой водой и горками, подростки – головокружительные спуски и бассейн с морскими волнами, взрослые – гидромассажные бассейны, теневые беседки и кафе со вкусной пиццей.





Именно на свежем воздухе отдых становится особенно полезным – вы не просто развлекаетесь, а получаете заряд солнца, энергии и хорошего настроения. А просторные территории без стен и потолков создают ощущение настоящего курорта – прямо в черте города.









Безопасность и комфорт – главные приоритеты команды аквапарка: на территории работают обученные инструкторы, всё пространство адаптировано для отдыха с детьми.

Но это ещё не всё – уже в августе гостей «Акватории» ждёт расширение открытой части, которая находится в стадии активного строительства. Совсем скоро в аквапарке появятся новые водные аттракционы, невероятные горки, спуски на кругах и новый плавательный бассейн.

Аквапарк «Акватория» находится по адресу: Волгоград, ул. Санаторная, 26.

Подробная информация на сайте www.aquatoriapark.ru или по телефону 8-800-234-56-55.

Фото: ООО «Акватория»

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