Андрей Бочаров вместе с волгоградцами увидел «‎Свет Великой Победы»





Сегодня, 7 мая, на Мамаевом кургане состоялось несколько сеансов уникальной акции «‎Свет Великой Победы». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации, вместе с жителями и гостями города обновленную программу увидел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В этом году инсталляцию «Свет Великой Победы» показывают в течение трех дней – 7-го, 8-го и 9-го числа. В акции в этом году впервые задействована территория от подножия мемориального комплекса до главной скульптуры - «Родина-мать зовет!‎».

Помимо Мамаева кургана, инсталляцию жители и гости города-героя смогут увидеть также у музея-панорамы «Сталинградская битва». На здании впервые покажут полные изображения четырех крупнейших панорам страны - «Бородинская битва» (Москва), «Сталинградская битва» (Волгоград), «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» (Севастополь), «Волочаевская битва» (Хабаровск).

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области