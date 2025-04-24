Общество

В Волгограде Мамаев курган готовят к «Свету Великой Победы»: фоторепортаж

Общество 24.04.2025 20:50
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24.04.2025 20:50


В Волгограде продолжается подготовка к празднованию 80-летнего юбилея Великой Победы. Кипит работа в эти дни во всем Центральном районе и особенно – на Мамаевом кургане. Здесь готовятся к проведению зрелищного лазерного шоу «Свет Великой Победы». 

Фотограф ИА «Высота 102»  побывал сегодня на главной высоте России и запечатлел подготовку к масштабному мероприятию по случаю знаменательной даты. 


Отметим, что в этом году на Мамаевом кургане зрителям представят шоу в обновленном формате. Организаторы утверждают – по масштабам оно непременно превзойдет показы предыдущих лет. Для этого в Волгоград привезли на 14 фурах более 200 тонн оборудования. 


На главной высоте России, сообщает информагентство, специалисты уже смонтировали 32 технические конструкции, 62 проектора и более 1000 приборов. Чтобы подключить все это к питанию, организаторам потребовалось более трех километров оптических линий и более двух километров силовой коммуникации. 


Вокруг скульптуры «Стоять насмерть!» уже установлены экраны, которые будут транслировать хронику Великой Отечественной войны. Возле аллеи пирамидальных тополей зрители смогут посмотреть сюжеты «Награды Великой Отечественной войны» и «Часовые Победы».


Кроме того, у подножия Мамаева кургана возле тумб с землей городов-героев зрители увидят тематические ролики «Города-герои» и «Города-герои глазами детей». 


Показы на Мамаевом кургане состоятся 7 и 8 мая в 21-00, 22-00 и 23-00, 9 мая в 21-00, 21-45 и 23-00. 

Аналогичное шоу покажут и у музея-панорамы «Сталинградская битва». Здесь демонстрация пройдет 7, 8 и 9 мая в 20-30 и 22-00. 





Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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