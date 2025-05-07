В Волгограде стартовал показ лазерного шоу «‎Свет Великой Победы»





Сегодня, 7 мая, в Волгограде на Мамаевом кургане стартовал показ масштабного лазерного шоу «‎Свет Великой Победы». Как сообщает V102.RU, с 7 по 9 мая показы пройдут три раза в день.

В шоу в этом году впервые будут задействована территория от подножия мемориального комплекса до главной скульптуры - «Родина-мать зовет!‎». Для полного погружения также на территории комплекса задействованы большие экраны на аллее пирамидальных тополей и у скульптуры «Стоять насмерть!», где покажу хронику военный лет. При подготовке шоу также организаторами впервые задействованы возможности нейросетей.

Помимо Мамаева кургана, лазерное шоу жители и гости города-героя смогут увидеть также у музея-панорамы «Сталинградская битва». На здании впервые покажут полные изображения четырех крупнейших панорам страны - «Бородинская битва» (Москва), «Сталинградская битва» (Волгоград), «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» (Севастополь), «Волочаевская битва» (Хабаровск).

«‎Свет Великой Победы» сможет увидеть каждый желающий 7 и 8 мая в 21:00, 22:00 и 23:00, а 9 мая — в 21:00, 21:45 и 23:00. Каждый показ завершится фейерверком.

Шоу «Великие панорамы» на музее-панораме «Сталинградская битва» покажут 7,8 и 9 мая в 20:00 и 21:00.