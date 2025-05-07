Сотрудники УФНС к 80-летию Победы выпустили клип «Память Сталинграда»

К 80-летию Победы сотрудники УФНС России по Волгоградской области выпустили песню о Сталинграде с трогательным видеорядом, в котором снялись семьи налоговиков, передает V102.RU.

Как сообщили в региональном УФНС, автором слов и музыки является сотрудник УФНС России по Волгоградской области Мария Карпова. Песня «Память Сталинграда» - о героическом прошлом города-героя, подвиге стоявших насмерть солдат и офицеров, и памяти, которая жива.

- Сотрудники УФНС России по Волгоградской области в память об одном из главных сражений Великой Отечественной войны подготовили песню. В ней - благодарность нашим героическим предкам, память о подвиге которых мы пронесем сквозь года, - рассказали в управлении. - Мы искренне признательны детям, в том числе детям сотрудников УФНС России по Волгоградской области, за их участие в музыкальном видео, которое стало более трогательным и глубоким благодаря им.





Видео предоставлено УФНС России по Волгоградской области