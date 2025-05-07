Участник СВО объяснил, для чего откликнулся на «Сталинградский призыв»





В Волгоградской области продолжается реализация проекта по формированию кадрового состава из числа участников СВО для органов государственной власти. Напомним, что инициатором проекта выступил губернатор региона Андрей Бочаров – 2 февраля, в День 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве, он объявил «Сталинградский призыв».

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», после двух этапов – анкетирования и написания эссе – в Волгоградской области 300 участников СВО прошли на третий, очный, этап. Уже после майских праздников – с 12 мая – они примут участие в очных интервью. Один из участников проекта – Евгений Тюфяков – рассказал, для чего решил откликнуться на призыв волгоградского губернатора.

– Проект является патриотической инициативой Волгоградской области, которая реализуется по аналогу федеральной программы «Время героев», объявленной в феврале 2024 года президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Участники СВО проходят предварительный отбор и обучение по разработанным управленческим программам, чтобы затем заняться развитием Волгоградской области. Я люблю свою Родину. Как любой человек, желающий счастья своим детям и внукам, понимаю, насколько важно, чтобы сейчас и далее наша страна находилась в постоянном улучшении всех сфер жизни. И помогать этому, в первую очередь, должны грамотные руководители, знающие цену слову, делу и каждому человеку. Уверен, благодаря таким образовательным программам и подобным инициативам Россию ждет, действительно, великое, светлое будущее, – поделился мнением участник СВО Евгений Тюфяков.

Отметим, что третий этап продлится до 23 мая. Обучение про программе «Сталинградский призыв» стартует с 1 июня. Длительность обучения – 1 год.

Фото: Евгений Тюфяков / соцсети