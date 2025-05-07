В Волгограде 20-летний рецидивист попался на угоне иномарки





В Краснооктябрьском районе Волгограда полицейские по горячим следам раскрыли угон легкового автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», в середине апреля местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже иномарки.

- Мужчина сообщил, что неизвестный угнал принадлежавший ему автомобиль Fiat, припаркованный во дворе многоквартирного дома по месту его жительства, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

При этом долго скрываться злоумышленнику не удалось. Вскоре полицейские вышли на след предполагаемого преступника. По версии следствия, машину присвоил 20-летний, ранее судимый местный житель.





Отметим, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за угон автомобиля без цели хищения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области