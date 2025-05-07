Судья арбитражного суда в отставке Федор Лазаренко скончался в Волгограде

Общество 07.05.2025 08:49
0
07.05.2025 08:49
Накануне, 6 мая, скончался заместитель председателя арбитражного суда Волгоградской области Федор Ильич Лазаренко. Как сообщает ИА «Высота 102», некролог опубликован на сайте арбитража.
Федору Ильичу было 85 лет. Он родился в станице Тоннельной Верхнебаканского района Краснодарского края. Постановлением Верховного Совета РСФСР в июне 1992 года был избран заместителем председателя Волгоградского областного арбитражного суда.
- Федор Ильич был настоящим профессионалом своего дела, не только высококвалифицированным судьей, но и ответственным и справедливым руководителем, добрым, отзывчивым, искренним человеком, - вспоминают его коллеги.
Фото сайта арбитражного суда Волгоградской области
«Пример для всех нас»: врачи больницы №22 на Мамаевом кургане записали видео ветеранам07.05.2025 09:24
Общество 07.05.2025 09:24
В Волгограде 20-летний рецидивист попался на угоне иномарки07.05.2025 09:22
Общество 07.05.2025 09:22
«А как на работу пройти?»: центр Волгограда перекрыли для машин и пешеходов07.05.2025 08:25
Общество 07.05.2025 08:25
В Волгограде отменили два рейса в Москву, четыре задерживаются07.05.2025 06:30
Общество 07.05.2025 06:30
РПН обязал нехаевских коммунальщиков контролировать качество питьевой воды07.05.2025 06:17
Общество 07.05.2025 06:17
«Мурашки по коже»: на Мамаевом кургане прошли съемки проекта «Песни Победы»06.05.2025 22:43
Общество 06.05.2025 22:43
В аэропорту Волгограда вынужденно приземлились самолеты06.05.2025 22:00
Общество 06.05.2025 22:00
Фронтовик Александр Колотушкин принял мини-парад в Волгограде06.05.2025 21:16
Общество 06.05.2025 21:16
Юрий Башмет признался в любви к Волгограду06.05.2025 20:39
Общество 06.05.2025 20:39
«Без конца репетирую»: диктором парада Победы в Волгограде станет 21-летний студент ВГИИК06.05.2025 20:10
Общество 06.05.2025 20:10
Волгоградские пограничники везут в город-герой символ Эстафеты Победы06.05.2025 19:40
Общество 06.05.2025 19:40
Как мимолетное виденье. Фотографы показали красоту ушедшей под воду набережной Волгограда06.05.2025 19:15
Общество 06.05.2025 19:15
В центре Волгограда возле пережившего войну тополя высадили его клон06.05.2025 17:47
Общество 06.05.2025 17:47
Выставка фотографий и документов «Дороги Победы» открылась на ж/д вокзале Волгограда06.05.2025 17:26
Общество 06.05.2025 17:26
В Волжском полицейские задержали мужчину за избиение 86-летней матери06.05.2025 16:46
Общество 06.05.2025 16:46