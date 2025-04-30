



В Волгограде и области участники «Сталинградский призыв», прошедшие на этап очного собеседования, получили уведомления об этом на электронные почты, указанные при регистрации. Как сообщили в Общественном совете проекта, уже после майских праздников – с 12 мая – стартует новый этап очных интервью. Он продлится до 23 мая.

– О дате, времени и месте проведения собеседования каждому участнику проекта, прошедшему на данный этап, организаторами будет сообщено дополнительно в индивидуальном порядке в формате телефонного звонка, сообщения на электронную почту или в мессенджерах, – сообщил член Совета Антон Лукаш. – Члены общественного совета будут разделены на экспертные группы, в рамках работы которых пообщаются с участниками проекта и определят наиболее подготовленных для зачисления на обучение.

Общее число участников, показавших удовлетворительные результаты по сумме баллов за этапы анкетирования, написания эссе и тестирования и допущенных к очному этапу составляет на сей день 300 человек. В их числе действующие участники спецоперации и ветераны СВО.

По результатам собеседования будет отобрано 60 участников, которые станут победителями проекта.

Напомним, программа «Сталинградский призыв» была анонсирована губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым 2 февраля 2025 года. Она стала продолжением федеральной инициативы «Время героев», которая подразумевает создание социальных лифтов для инициативных и неравнодушных участников СВО, готовых помочь родине не только на передовой, но и с решением проблем в обычной, гражданской жизни.