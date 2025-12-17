Какие выплаты гарантируют волгоградцам после ударов ВСУ: перечень

Сегодня, 17 декабря, депутаты Волгоградской городской думы приняли документ, закрепляющий правовые основания на оказание социальной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки ВСУ.
В каком случае волгоградцы смогут получить социальные выплаты – поясняем коротко в материале.
На здоровье и имущество
Социальная помощь будет предоставляться в виде выплат в следующих случаях:
- в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости,
- в связи с причинением вреда здоровью,
- в случае повреждения жилого помещения,
- в случае повреждения автомобиля.
Кто сможет получить
По данным городской думы Волгограда, каждое обращение волгоградцев, пострадавших в результате атак БПЛА, будет рассматриваться индивидуально – с учетом личных обстоятельств.
Согласно утвержденному документу, меры поддержки распространяются на случаи, произошедшие с начала 2025 года. То есть рассчитывать на компенсации могут и те волгоградцы, которые пострадали до принятия данного документа.
Механизм начисления выплат и размеры социальной поддержки будет озвучены после доработки постановления.