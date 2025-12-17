Какие выплаты гарантируют волгоградцам после ударов ВСУ: перечень





Сегодня, 17 декабря, депутаты Волгоградской городской думы приняли документ, закрепляющий правовые основания на оказание социальной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки ВСУ.

В каком случае волгоградцы смогут получить социальные выплаты – поясняем коротко в материале.

На здоровье и имущество

Социальная помощь будет предоставляться в виде выплат в следующих случаях:

в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости,

в связи с причинением вреда здоровью,

в случае повреждения жилого помещения,

в случае повреждения автомобиля.

Кто сможет получить

По данным городской думы Волгограда, каждое обращение волгоградцев, пострадавших в результате атак БПЛА, будет рассматриваться индивидуально – с учетом личных обстоятельств.

Согласно утвержденному документу, меры поддержки распространяются на случаи, произошедшие с начала 2025 года. То есть рассчитывать на компенсации могут и те волгоградцы, которые пострадали до принятия данного документа.

Механизм начисления выплат и размеры социальной поддержки будет озвучены после доработки постановления.