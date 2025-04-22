На юге Волгограда ликвидировали разлив мазута

Общество 22.04.2025 20:56
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22.04.2025 20:56
В Красноармейском районе Волгограда состоялись учения по отработке действий по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора, ведомство в составе межведомственной комиссии проверило готовность ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» к реагированию в подобных ситуациях. Учения прошли на территории ОПО «Участок транспортирования опасных веществ».
По легенде, в результате разгерметизации корабельного стендера при наливе нефтеналивного судна на причале №1 произошел разлив мазута в Волгу в объеме 0,3 т.
В тренировке были задействованы нештатные аварийно-спасательные формирования и газоспасательный отряд ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», отряд ФПС ГПС, ООО «МЕДСИ-Волгоград».
Целью являлась практическая отработка вопросов взаимодействия органов управления, готовность сил и средств при ликвидации ЧС.
Учения прошли успешно, а запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме, констатировали в Ростехнадзоре.
Фото Нижне-Волжского управления Ростехнадзора
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