Общество

Гигантскую свалку ликвидировали в частном секторе на севере Волгограда

Общество 22.04.2025 12:44
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22.04.2025 12:44


В Краснооктябрьском районе Волгограда ликвидировали гигантскую свалку, разросшуюся на десятки метров в частном секторе на ул. Волочаевской. Как сообщает ИА «Высота 102», работникам регоператора потребовалось пять часов времени и девять самосвалов.

Напомним, что захламление территории на ул. Волочаевской было выявлено во время очередного рейда, который состоялся в первых числах апреля и был организован компанией-регоператором. Спустя две недели сюда уже пригнали технику. Работникам пришлось вывозить сотни шин, стройотходы в мешках, мусор от коммерческих объектов и от деятельности расположенного рядом рынка, а также ветки в человеческий рост. Все это скапливается здесь с регулярной периодичностью.


С данного адреса 21 апреля вывезли 120 кубометров отходов, которые не относятся к коммунальным. Ветки и строительные отходы отправились на полигон, шины администрация Краснооктябрьского района вывезла на производственный участок по сбору шин в Городищенском районе. Часть растительных отходов подробили в щепу на месте. За пять часов работы полностью убрали всю замусоренную территорию, – сообщили информагентству в пресс-службе «ЭкоЦентра».


Но на долго ли сохранится чистота на месте вчерашней свалки? Отвечая на этот вопрос, в компании регоператора говорят: все зависит от добросовестности жителей этой улицы и юридических лиц. В настоящее время рассматривается вопрос об установке на этой территории видеонаблюдения за эконарушителями.

Возможно, штрафные санкции позволят здесь сохранять порядок, – рассуждают в компании.

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