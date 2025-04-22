В Волгограде началась подготовка к новому отопительному сезону

Волгоградские теплоэнергетики отмечают, что отопительный сезон 2024-2025 прошел без сбоев. Все 179 дней осенне-зимнего периода теплоснабжение осуществлялось в штатном режиме. Теперь в городе начали подготовку к новому сезону.

К примеру, в зоне ответственности компании «Газпром теплоэнерго Волгоград» находятся 365 многоквартирных домов, 12 детских садов, 11 учебных заведений, 16 учреждений здравоохранения и 53 других объекта. Все потребители этой зимой получали тепловую энергию в соответствии с установленными температурными параметрами.

— Своевременная и качественная подготовка теплоэнергетических объектов позволила отработать в осенне-зимний период без сбоев. Не произошло ни одного технологического нарушения на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации компании, а также связанного с остановом источников тепловой энергии, — подчеркнула генеральный директор компании Ирина Пискунова.

Успешный опыт планируют повторить и в следующий отопительный сезон. Инженеры и мастера компании в Волгограде уже начали ремонт и подготовку. В межотопительный период энергетики проведут гидравлические испытания тепловых сетей, а также ремонтные работы на семи котельных и двух индивидуальных тепловых пунктах.

Фото: пресс-служба компании «Газпром теплоэнерго»