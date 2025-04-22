Общество

На 92-м году жизни умер скульптор Зураб Церетели

Общество 22.04.2025 11:02
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22.04.2025 11:02


Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. Как сообщает V102.RU, причиной смерти стала остановка сердца. 


Зураб Церетели советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог. С 1997 года являлся президентом Российской академии художеств. Народный художник СССР, Народный художник РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».


Зураб Церетели является основателем Московского музея современного искусств, МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели и Музея современного искусства в Тбилиси. Создал более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, фрески, мозаики и панно. Его работы находятся в разных странах мира – «Дружба навеки» и памятник Петру I в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Рождение нового человека» в Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, мемориал «История Грузии» в Тбилиси.


Художник также не понаслышке известен и волгоградским ценителям искусства. Работы мастера не раз выставлялись в волгоградской библиотеке имени Горького и в музее-заповеднике «Сталинградская битва». 


Скульптуры Церетели можно увидеть и на улицах Волгоградской области. Так, его хрустальное яблоко украшает сквер в поселке Сады Придонья у детского центра «Жар-Птица». А в 2017 году Церетели подарил городу бронзового бегемота весом в 700 килограммом. Скульптура находится на лужайке перед зданием развлекательного комплекса «Гиппопо» в Красноармейском районе.



Фото: Ирина Ильичева / V102.RU, архив V102.RU, Российская академия художеств

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