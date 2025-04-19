Волгоградцам в храме Александра Невского раздадут благодатный огонь

Фото V102.RU (архив)
Общество 19.04.2025 15:42
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19.04.2025 15:42
Фото V102.RU (архив)
20 апреля в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского будут совершены торжественные Пасхальные богослужения, которые возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, в ночь с 19 на 20 апреля пройдут Полунощница, Пасхальная заутреня, Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.Начало богослужения в 23:30 ч. А 20 апреля в 17:00 ч. состоится торжественная Пасхальная вечерня. Раздача Благодатного огня, который сегодня сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, произойдет после богослужения.
Фото V102.RU (архив)
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