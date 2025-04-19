В Волгограде отметили 82-летие создания «СМЕРШ»

Фото пресс-службы УФСБ по Волгоградской области
Общество 19.04.2025 13:28
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19.04.2025 13:28
Фото пресс-службы УФСБ по Волгоградской области
Сегодня, 19 апреля, в день 82-летия создания Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР состоялось торжественное возложение венков ротой почетного караула к памятнику «Воинам 10-й дивизии НКВД и милиционерам Сталинграда – защитникам города в 1942-1943 годах» на площади Чекистов в Волгограде. Здесь же прошел митинг, посвященный памятной дате, рассказали ИА «Высота 102» в управлении ФСБ по Волгоградской области.
В торжественном мероприятии приняли участие руководство, личный состав Управления ФСБ России и ПУ ФСБ России по Волгоградской области, ветераны ведомств, учащиеся МОУ Лицей №6 им. 10-й дивизии НКВД Ворошиловского района Волгограда и семьи сотрудников военной контрразведки и органов безопасности.
Трогательным было выступление детей. Аня Клинова спела «Катюшу». Аня - правнучка младшего лейтенанта органов безопасности, служившей шифровальщицей в «Смерше», Червяковой Клавдии Васильевны. А стихотворение о героях Сталинграда прочитал Леонид Андропов – внук ветерана военной контрразведки Николая Константиновича Андропова.
Фото пресс-службы УФСБ по Волгоградской области
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