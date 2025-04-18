Андрей Бочаров обсудил сотрудничество с инвесторами из Беларуси





Андрей Бочаров провел рабочую встречу с бизнес-сообществом из Беларуси. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областной администрации, в составе белорусской делегации - и.о. руководителя Генерального консульства Беларуси в Ростове-на-Дону Дмитрий Шкурдь и руководители крупнейших машиностроительных компаний Беларуси.

Стороны обсудили вопросы расширения экономического взаимодействия, реализацию совместных проектов в АПК, ЖКХ, промышленности и других сферах.

- Экономика России и Волгоградской области устойчива и справляется со всеми проблемами. В рамках решений Президента на территории Волгоградской области реализуется ряд мощных проектов, которые позволят в значительной части усилить технологический и промышленный суверенитет страны. Они дадут дополнительный эффект для развития экономики региона и России в целом. Потенциал промышленного сектора в Беларуси мощный, серьезный, и мы заинтересованы в сотрудничестве, в выстраивании по-настоящему партнерских отношений, - отметил глава региона.

Фото: администрация Волгоградской области