Краснокнижные цветы распустились в степях под Волгоградом

Общество 17.04.2025 21:33
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17.04.2025 21:33
В середине апреля буйно зацвели степи в Волгоградской области. Удивительной красоты полевые цветы запечатлели сотрудники природного парка «Щербаковский», расположенного в Камышинском районе.
Как отметили в парке, сейчас время цветения ирисов карликовых и тюльпанов Шренка. Однако жителей предупреждают, что эти растения являются краснокнижными. Любоваться ими можно. Рвать – нельзя.
Фото природного парка «Щербаковский» VK.com
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