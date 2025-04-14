Мошенники атакуют кошельки россиян через запрещенные соцсети





Злоумышленники через WhatsApp* под видом изображений подгружают к устройствам вредоносное ПО. Об этом заявил в беседе RT член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Депутат пояснил, что в не обновленных до 2.2450.6 версиях мессенджера вредоносные файлы не удалятся, поэтому есть высокий риск попасть на уловку мошенников.

- Однако пользователи должны помнить, что обновления нужно устанавливать не только по сигналу угрозы, а регулярно. Кроме того, не стоит открывать вложения из неизвестных источников, даже если они выглядят как обычные изображения или документы, - пояснил Немкин.

Также при работе на компьютере лучше сохранять файл и проверять его антивирусом, а не запускать напрямую через мессенджер.

* Принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ