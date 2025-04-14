Общество

Есть дела поважнее? На острове Людникова после жалоб Бастрыкину начали благоустройство и бросили

Общество 14.04.2025 09:07
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14.04.2025 09:07


Две недели прошло в Волгограде с момента начала на Острове Людникова в поселке Нижние Баррикады ударного благоустройства после жалоб жителей главе СКР. Корреспонденты ИА «Высота 102» решили посмотреть, как преобразился неухоженный мемориал, возле которого еще совсем недавно кипела бурная деятельность. 


Дикие заросли, которые ранее обвивали расположенный на острове Людникова памятник защитнику Сталинграда Николаю Петухову, рабочие вырубили. Территорию очистили от мусора и сухой растительности, и, пожалуй, на этом всё.


Дорожка к захоронению вздыбилась, а сам памятник по-прежнему выглядит неухоженным. Краска на нем слезла, видны глубокие трещины и сколы. Здесь появились две новые увядшие гвоздики.



Как ранее сообщало информагентство, на этом месте покоится 18-летний комсомолец Николай Петухов, который погиб в декабре 1942 года. На месте захоронения молодого разведчика был установлен памятник, который за долгие годы забвения пришел в ужасающее состояние.


Волгоградцы пожаловались председателю СК России на такое отношение к памятному месту. Александр Бастрыкин поручил проверить и доложить о состоянии в Волгограде памятного знака на месте ожесточенных боев 138-й стрелковой дивизии полковника Людникова. Уже утром следующего дня в поселке Нижние Баррикады начались работы по приведению памятной территории в порядок. 

Фото Павел Мирошкин / V102.RU

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