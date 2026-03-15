Волгоградцы оформляют самозапрет на сделки с жильем





Волгоградцы, как и остальные россияне, имеют возможность установить самозапрет на совершение сделок с жильем. Это можно сделать или в МФЦ, или на Госуслугах при наличии учетной записи.



Никакой документ от имени владельца не примут при совершении сделки, если в реестр вписан запрет. Отметка в ЕГРН также защищает недвижимость от незаконных обременений, ограничений прав или их прекращения. Запрет делает недействительными ранее выданные законные доверенности.



Блокировка особенно полезна тем, кто не проживает по месту прописки, на время уезжает из страны или переживает за безопасность своей собственности по другим причинам.



Для оформления самозапрета надо установить приложение «Госключ». Его используют для создания квалифицированной усиленной электронной подписи с помощью загранпаспорта и модуля NFC в смартфоне. Без подписи отправить заявление не получится.



Чтобы оформить самозапрет, понадобятся паспортные данные владельца, ИНН, кадастровый номер недвижимости и другая информация о жилье, указанная в выписке из ЕГРН.





