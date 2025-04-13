



Как и любой снайпер, Василий Зайцев был немногословен. Но его боевой путь говорил сам за себя. Он не стал самым результативным стрелком за историю Великой Отечественной войны, но прославился знаменитым поединком с немецким снайпером и разработкой собственной тактики. В год 110-летия легендарного участника Сталинградской битвы корреспонденты ИА «Высота 102» вспоминают о самых известных и малознакомых эпизодах его жизни.

- Мне не однажды приходилось фашистов бить на выбор. Бывали такие случаи, когда через оптический прицел я встречал своих старых знакомых. Наблюдать за поведением противника – моя страсть, - вспоминал в своей книге Василий Зайцев. – Вот видишь – из блиндажа выходит такой напыженный фашистский офицер, важничает, повелительными жестами разгоняет солдат в разные стороны. Они точно выполняют его волю, его желания, его каприз. Но он не знает, что жить ему осталось считанные секунды. Я вижу его тонкие губы, ровные зубы, широкий тяжелый подбородок и мясистый нос. Порой создавалось ощущение, словно змею захватил под самую голову, она извивается, а моя рука сжимается – и раздается выстрел…

Главное правило хорошего стрелка – концентрироваться и быть максимально незаметным – Василий Зайцев усвоил еще в детстве. На охоте с дедушкой.

- Хочешь разглядеть, скажем, козла – какие у него уши, рога, глаза, - сиди в засаде так, чтоб он смотрел на тебя, как на клочок сена или кустик смородины, - писал знаменитый стрелок в книге «За Волгой для нас земли не было». – Лежи, не дыши и ресницами не шевели. К лежке зайца старайся подползти с подветренной стороны. И чтоб не хрустнула ни одна травинка. Срастайся с землей, припадай к ней клиновым листом.

С начала Великой Отечественной войны солдат – срочник Зайцев обращался с просьбой перевести его на восточный фронт. Долгожданное «добро» будущий снайпер получил весной 42-го. Тогда же вместе с 284-й сибирской дивизией он отправился в Сталинград.

- Василия Зайцева часто называют моряком. Хотя на самом деле он прибыл в Сталинград как красноармеец, - рассказывает заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. – Его снайперский путь начался, когда в полку заметили его чрезвычайную меткость. Вскинув винтовку, он, практически не целясь, сделал выстрел и не промахнулся. Наблюдавший в бинокль командир сразу же спросил: «Кто стрелял?» Старшина Зайцев. В ответ ему приказали выдать снайперскую винтовку, которая во время Сталинградской битвы считалась редкостью, и вести счет убитым фашистам.

За время боев снайпер Василий Зайцев еще не раз вспомнит об охотничьих хитростях деда. «Чтоб не хрустнула ни одна травинка….» Это томительное многочасовое ожидание будущий герой Советского Союза называл свои самым тяжелым испытанием.

- Мне довелось лично познакомиться с Василием Григорьевичем и даже сопроводить его на Мамаев курган, - отмечает Светлана Аргасцева. – И он действительно вспоминал о том, как тяжело любому снайперу давалось ожидание. Многочасовая неподвижность и попытки сохранить концентрацию, несмотря на смертельную усталость.

«Охота» на Зайцева





Легенды о снайпере, который безошибочно вычисляет противника, сложили еще во время войны. Причем, и на стороне противника. От того-то чемпион Европы по стрельбе, один из лучших немецких снайперов Эрвин Кёниг прибыл в Сталинград с вполне конкретной целью – уничтожить Василия Зайцева.

- Их знаменитая дуэль длилась четверо суток, - рассказывает Светлана Аргасцева. – Сначала Василий Зайцев анализировал ситуацию и пытался понять, кто же из снайперов и есть тот самый Кёниг. Когда профессиональные бойцы Шайкин и Морозов получили ранения, Зайцев убедился – он вышел на след своего противника. Заняв место, на котором ранили его боевых товарищей, советский снайпер начал наблюдать. Заметив легкое шевеление металлического листа, Зайцев дал сигнал сослуживцу Николаю Куликову сделать выстрел и после этого окончательно убедился в своем предположении - по ту сторону сидит снайпер Кёниг.

Всю ночь и половину следующего дня Зайцев выслеживал прославленного стрелка, на чьем счету было 400 убитых бойцов. Дождавшись, когда солнечные лучи коснулись вражеской позиции, он заметил и легкую искру на листе металла – прицел винтовки! Николай Куликов осторожно поднял каску вверх – и тут же раздался выстрел. Практически не сомневаясь в своем успехе, Кёниг на мгновение высунул голову из укрытия.

- Я ударил. Голова фашиста осела, а оптический прицел его винтовки все так же блестел на солнце, - описывал это мгновение Василий Зайцев.

За время Сталинградской битвы один из самых известных советских снайперов не раз ловил противника в тактическую ловушку. Подбрасывал ему в качестве приманки золотые часы, отправлял ослепляющего солнечного «зайчика» и моментально менял позицию, оставляя на своем месте макет.

- Василий Григорьевич был разработчиком новой тактики ведения снайперского огня в двойках или тройках, - комментирует Светлана Аргасцева. – В этом случае двое бойцов уходили на позиции, а один каким-то образом привлекал внимание противника и тем самым помогал определить его местоположение.

Ранили, как и любого снайпера. В голову

В 1943-м прославленный снайпер получил тяжелое ранение в голову. При эвакуации на левый берег Волги он вынужденно прощался со своей снайперской винтовкой. Прощался, как с настоящим, проверенным в бою, товарищем.

Из-за травмы он едва не ослеп. Но после нескольких операций, проводимых профессором Филатовым, зрение все же удалось восстановить. Во время лечения участник Сталинградской битвы узнал о присвоении ему звания Героя Советского Союза.

- После выздоровления Зайцев руководил снайперской школой, но все время рвался на передовую. Став командиром зенитно-пулеметной роты, он не раз проявлял себя в бою. В мае 1944-го получил серьезное ранение и встретил победу на лечении в Киеве, - уточняет Светлана Аргасцева. – Кстати, знаменитую фразу «За Волгой земли для нас нет», которая в будущем станет названием его книги, по его собственным словам, ему приписал корреспондент.

Герой Советского Союза, автор двух учебников для снайперов, завещавший похоронить себя на Мамаевом кургане, ушел из жизни 15 декабря 1991 года. Исполнить его просьбу и перенести прах из Киева в Волгоград удалось только спустя 15 лет - в 2006-м году.

Фото из архива музея-заповедника «Сталинградская битва»