Суд запретил волгоградцу разводить кур в частном секторе

Краснооктябрьский суд Волгограда разбирался в конфликте двух соседей в частном секторе, который возник из-за кур. Как сообщили V102.RU в районном суде, истец и ответчик являются собственниками разделенного земельного участка. Однако одному из землевладельцев не нравится, что другой разводит птицу.

Суд рассмотрел материалы дела и обязал птичника в течение месяца со дня вступления решения в силу прекратить содержание кур на земельном участке.

Установлено, что ответчик разводит кур на своей части участка, создавая для истца неудобства, выражающиеся в постоянном шуме, запахе, нашествии крыс, загрязнении окружающей среды.

Недовольная этим собственница смежного участка жаловалась на соседа-птичника в различные инстанции. Так, специалист отдела градостроительства и землепользования администрации в ходе осмотра участков выявил нецелевое использование земли. Сотрудники Россельхознадзора в свою очередь обнаружили нарушение ветеринарного законодательства и вынесли волгоградцу, разводящему птицу, предупреждение. Установлено, что куры, принадлежащие ответчику, на ветеринарный учет не поставлены. В конечном итоге собственница смежного участка обратилась в суд.

- Суд пришёл к выводу, что ответчик использует участок не по назначению, так как разрешённый вид использования допускает только размещение индивидуального жилого дома. Таким образом, деятельность ответчика по разведению птиц на участке нарушает санитарно-эпидемиологические нормы и является противоправной, - сообщили в райсуде.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото из архива V102.RU