МЧС предупредило волгоградцев о морозных выходных





В Волгоградской области 12 и 13 апреля продлятся устойчивые морозы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение регионального МЧС, ночью и утром ожидается до -4 градусов.

В связи с понижением температуры, в ведомстве рекомендуют позаботиться об укрытии растений. Кроме того, здесь напоминают о правилах пожарной безопасности.

– При холодной погоде в разы возрастает нагрузка на электросеть, многие включают мощные обогреватели, топят до перекала печь. Эти обстоятельства очень часто приводят к пожарам. Не оставляйте топящуюся печь и включенный обогреватель, особенно на ночь, без присмотра, – предупреждают в МЧС.