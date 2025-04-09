Четыре рейса в Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург задерживаются в аэропорту Волгограда

В Волгоградском аэропорту утром 9 апреля задерживается вылет четырёх рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск из-за ограничений, введённых накануне Росавиацией.

Как сообщает ИА «Высота 102», ожидают вылета два самолёта в Москву и по одному в северную столицу и Новосибирск, отправка которых планировалась накануне вечером. Расчётное время вылета воздушных судов, согласно данным онлайн-табло аэропорта, с 10.00 до 11.30.

Отметим, что к 07.00 9 апреля ограничения не были сняты Росавиацией. С опозданием в Волгоград прилетят самолёты из Москвы, Новосибирска, Самары.