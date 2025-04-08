Общество

Город испытаний? В Волжском в пик похолодания отключили ГВС и отопление

Общество 08.04.2025 20:20
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08.04.2025 20:20


Жителям Волжского в Волгоградской области, которые еще не отошли от шока после новости о грядущем резком подорожании проезда в общественном транспорте, городские власти приготовили новое испытание. Как сообщили V102.RU местные жители, 8 апреля вернувшись с работы, они обнаружили, что в их квартирах пропало отопление.

- На улице температура близится к нулю, а у нас отключили отопление. Дома холодно и неуютно. Про горячую воду предупреждали, но, как оказалось, у нас комбо – еще и минут отопление. Они в самый пик похолодания попали – это же надо было так постараться! – возмущаются волжане.

Местная администрация ранее сообщала, что «Волжские тепловые сети» проведут испытания сетей теплоснабжения.

- В связи с запланированными мероприятиями с 8 апреля в Волжском будет отключено горячее водоснабжение. Возобновят подачу ресурса до 10 апреля. В учреждениях социальной сферы и домах, оснащенных индивидуальными автоматизированными тепловыми пунктами, оно будет сопряжено с отключением отопления, - сообщала администрация Волжского два дня назад.

Отметим, что оперативные службы параллельно информировали жителей региона об ухудшении погодных условий с 8 по 10 апреля. В Волгоградской области в эти дни обещали заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1… −4º. А также понижение температуры и порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

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