



Метеозависимые волгоградцы третьи сутки подряд испытывают влияние магнитных бурь. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на учёных лаборатории солнечной астрономии РАН, магнитосферу земли взбудоражил солнечный ветер.

- На данный момент особых изменений в лучшую сторону нет. Магнитное поле умеренно штормит уже четвертые сутки, начиная с 2 апреля, когда появились самые первые возмущения. Ночью зарегистрированы очередные короткие слабые бури в диапазоне G1 – G2 (по шкале от 1 до 5). Уровень этот считается незначительным для техники и космических средств, - подчёркивается в сообщении специалистов.

Учёные отмечают, что из-за длительности явления на магнитосферу Земли было всё же оказано серьёзное энергетическое воздействие.

Задержались солнечные массы из-за необычного стечения обстоятельств. Они буквально притягиваются к магнитному полю земли.

По прогнозу специалистов, чередование геомагнитных затиший и слабых магнитных бурь ожидает волгоградцев ещё в течение двух суток. При этом с 10-11 апреля Земля попадёт в зону действия коронарной дыры на Солнце, в результате чего в направлении нашей планеты будет выброшена очередная порция солнечного вещества.