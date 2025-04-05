Общество

ЦПКиО Волгограда засадят «висячими» садами и цветами

Общество 05.04.2025 20:40
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05.04.2025 20:40


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда пополнится зеленый фонд деревьями и кустарниками. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, уже в ближайшее время агрономы приступят к оформлению клумб вдоль главных аллей ЦПКиО и парка «Дружба: Волгоград – Баку»

Возле аттракциона «Лагуна» клумбы оформят в желтых, синих, розовых, пурпурных тонах. Тут будут высажены лапчатка, лилейник, рудбекия, яснотка, алиссум, вербейник, пенстемон и хаконехлоя. У входной группы в парк «Дружба: Волгоград – Баку» будут разбиты цветники с виолой, колеусом, лобелией и петунией, а также появятся новые фитостены. В клумбах около объекта «Девичья башня» сотрудники парка высадят алиссумы, тагетисы и колеусы. 


У экстрим аттракциона «Большой маятник» на кровле работники парка высадят более 300 разноцветных саженцев котовника, шалфея, флоксов, живучки. Такие же «висячие» сады появятся на входных группах экстрим-аттракционов «Мельница», «Седьмое небо» и «Башня свободного падения».

В этом сезоне в парке также можно будет увидеть и фитостены - вертикальные конструкции высотой 2 метра с цветами. Всего в текущем сезоне в двух парках будут высажены более 7300 цветов. Чтобы защитить гостей парка от солнца на территории также появятся крупномерные деревья: магнолия, скумпия, гибискус, липа, миндаль, платан и другие насаждения с красивым цветением. Всего украсят парк 70 деревьев высотой от трех метров. 


Уже 12 апреля в парке состоится первый в этом году субботник, в ходе которого волгоградцы смогут посадить новые зеленые насаждения. Саженцы будут предоставлены парком бесплатно, помощь во время субботника окажут опытные агрономы. Подобное мероприятие также пройдут 19 и 26 апреля.  

Фото: парк ЦПКиО

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